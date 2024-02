Goiás recebe primeiras doses da vacina contra a dengue

A Secretaria Estadual de Saúde recebeu, nesta tarde (08), as primeiras doses da vacina contra a dengue que serão direcionadas à rede pública. A previsão é que a imunização comece nos próximos dias. Conforme orientação do Ministério da Saúde, o imunizante será aplicado em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A faixa etária é a mais atingida pelo sorotipo 2, responsável por quadros graves da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Ao todo, 134 municípios goianos foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via Sistema Único de Saúde (SUS). As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo o Ministério da Saúde, são consideradas endêmicas para a doença.