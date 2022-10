Goiás reforça canais de denúncia neste domingo de eleições

Com o objetivo de garantir a segurança de eleitores, mesários e população em geral, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), disponibiliza canais oficiais para as denúncias de irregularidades, como a suspeita de crimes eleitorais ou de ações contrárias à preservação da ordem pública.

A Polícia Militar de Goiás atende aos chamados por meio do COPOM, pelo número 190. É possível acionar o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás através do número 193 e a Polícia Civil, pelo 197. Ao fazer a denúncia, o cidadão não precisa se identificar e pode informar, inclusive, situações de emergência.

Outra opção é o Disque Denúncia 181, que funciona como uma central de atendimento unificada das forças de segurança pública, trabalhando em regime de 24 horas para atender à população. O número recebe denúncia sobre qualquer tipo de crime, também com garantia de anonimato.

Efetivo reforçado

A Polícia Militar de Goiás vai empregar um efetivo de 4.868 policiais militares e 759 viaturas em todos os colégios eleitorais do Estado neste domingo. Já a Polícia Civil de Goiás vai atuar com 232 viaturas e 590 servidores entre delegados, agentes e escrivães. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás participa da operação com um efetivo de 448 militares e 210 viaturas.

A operação Eleições 2022 visa manter a ordem pública, além de proporcionar segurança e proteção aos cidadãos, eleitores, mesários e servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO). Em situações de crimes eleitorais em flagrante, em algumas cidades do Estado como Goiânia, Anápolis e Jataí, a Polícia Federal exercerá a função de polícia judiciária. Nas demais cidades essa função caberá, de forma supletiva, à Polícia Civil.