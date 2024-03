Goiás registra 44 mortes por dengue e mais de 42 mil casos confirmados

A Secretaria Estadual de Saúde atualizou os números da dengue em Goiás. De acordo com a pasta, já são 44 mortes confirmadas, 56 em investigação. O número total de casos confirmados atingiu 42.851 mil e 95.910 mil notificados.

Em 2023, Goiás teve 51 mortes registradas durante todo o ano e 69.487 mil casos confirmados.

A cidade com o maior registro de mortes é Anápolis, com nove óbitos, e Luziânia, com sete. A capital tem uma morte contabilizada.

Atualmente, 128 municípios estão em situação de emergência e a secretaria instalou gabinetes de crise em 176 municípios. Em relação à vacinação, foram aplicadas 37.806 doses, o que corresponde a 23,9% do quantitativo enviado a Goiás pelo Ministério da Saúde, de 158.505.