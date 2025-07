Goiás registra alta de 6% em empregos na agropecuária em 2025

O setor agropecuário em Goiás apresentou crescimento na geração de empregos formais entre janeiro e maio de 2025. De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), validados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), foram registradas 46.759 admissões no total, um aumento de 6,4% em relação às 43.938 de 2024.

As atividades ligadas à agricultura e pecuária responderam por 41.304 novos postos de trabalho, o que equivale a cerca de 88,3% das admissões no período. O bom desempenho desse segmento contribuiu para que Goiás liderasse, no acumulado de janeiro a maio, o crescimento proporcional de empregos formais no Brasil.

O estado registrou aumento de 3,5% no total de vínculos ativos, superando as médias do Centro-Oeste (3,2%) e do país (2,2%). Com base nos resultados apresentados e no ritmo atual de contratações, a expectativa é de que Goiás encerre 2025 com um saldo de empregos formais no campo superior ao registrado em 2024.

“O crescimento das contratações na agropecuária é resultado direto das políticas públicas implementadas para fortalecer as cadeias produtivas. A expansão da assistência técnica, o acesso facilitado ao crédito rural e os programas de apoio à produção têm criado um ambiente favorável para o desenvolvimento no setor”, destacou a titular em substituição da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Glaucilene Carvalho.

*Políticas públicas impulsionam o setor*

O cenário positivo é resultado das ações do Governo de Goiás voltadas ao fortalecimento do meio rural, com participação da Seapa e suas jurisdicionadas, responsáveis pela formulação e execução de políticas públicas de inclusão produtiva, qualificação profissional, fomento à produção e apoio ao produtor.

Entre as iniciativas que impulsionam esse desempenho, destacam-se os cursos de produção rural do Crédito Social, a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO Rural), o Programa de Melhoramento Genético Bovino para Agricultura Familiar, o Projeto de Melhoria da Qualidade das Agroindústrias de Pequeno Porte e a expansão da assistência técnica. Esses projetos têm contribuído para levar desenvolvimento às regiões mais afastadas, ao mesmo tempo em que incentivam a geração de emprego e renda no campo.