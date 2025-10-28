Goiás registra novas oportunidades de emprego e estágio em diferentes setores

O mercado de trabalho em Goiás segue aquecido com a abertura de novas vagas e processos seletivos em diferentes segmentos. De oportunidades de estágio a contratações temporárias e efetivas, empresas públicas e privadas estão oferecendo posições para diversos perfis e níveis de escolaridade.

Uma das oportunidades em destaque é o Processo Seletivo de Estágio Remunerado da Saneago, que segue com inscrições abertas até o próximo domingo, 2 de novembro. O edital nº 03/2025, disponível no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), instituição responsável pela seleção, prevê a formação de cadastro de reserva para várias unidades da companhia nos 223 municípios atendidos pela companhia. Os aprovados serão convocados conforme a abertura de vagas. As oportunidades contemplam estudantes do ensino médio, técnico e superior.

Já a rede varejista Pernambucanas anunciou a abertura de mais de 850 vagas temporárias em todo o Brasil para reforçar suas equipes durante o fim de ano, tradicionalmente o período de maior movimento no comércio. Em Goiás, 12 oportunidades estão disponíveis para o cargo de Assessor de Vendas nas lojas físicas. As contratações começam entre novembro e dezembro. Para participar, basta ter ensino fundamental completo e mais de 18 anos, sem necessidade de experiência anterior. A empresa oferece vale-transporte e vale-refeição. As inscrições podem ser feitas pela plataforma “Vem pra Família”.

Na área do agronegócio, a Corteva Agriscience abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2026, com 79 vagas em todo o país, sendo nove em Goiás, distribuídas entre Itumbiara (3), Formosa (5) e Rio Verde (1). O programa oferece experiência prática, treinamentos e um plano estruturado de desenvolvimento. As inscrições seguem até 16 de novembro, no site da Companhia de Estágios, e o início do estágio está previsto para fevereiro de 2026.

Outro destaque é o Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas), que anunciou 47 novas vagas de emprego nesta semana. As oportunidades são para jardineiros (4), porteiros (7) e auxiliares de limpeza (36). Há também vagas específicas para jovens aprendizes e pessoas com deficiência (PCDs). O instituto, que atua fortemente no estado, mantém uma política de inclusão e qualificação profissional gratuita, com cursos voltados à formação e ao desenvolvimento dos trabalhadores.

Na região norte do estado, a Plena Alimentos continua sua expansão com a abertura de 50 novas vagas de emprego na unidade de Porangatu. As contratações fazem parte da segunda etapa de ampliação da planta, que passou a operar com a nova área de desossa no último mês de outubro. Desde julho, a empresa já realizou mais de 200 contratações e prevê outras 150 até 2026. O investimento marca também o início das exportações de carne bovina para a Líbia, consolidando a presença internacional da marca e gerando novos empregos diretos e indiretos na região.