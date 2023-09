Goiás registra queda de 8,5% nas infrações por direção Aalcoolizada

Goiás registrou uma queda de 8,5% no número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool nos primeiros oito meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram autuados 7.945 motoristas em 2023, contra 8.689 em 2022.

Até agosto deste ano, 5.338 condutores foram autuados por recusa ao teste do bafômetro (artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro) e outros 2.607 foram autuados após o teste do etilômetro (artigo 165 do CTB). Em 2022, foram autuados 5.941 (art.165A) e 2.748 (art. 165).

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, vê a queda como um reflexo positivo das ações de educação e da maior presença da fiscalização nas ruas.

Os motoristas autuados nos artigos 165 ou 165A têm o veículo retido, são multados em R$ 2.934,70 e perdem o direito de dirigir por 12 meses. Após cumprir o período de suspensão, o condutor deve fazer um curso de reciclagem para obter novamente a Carteira Nacional de Habilitação.

O álcool diminui os reflexos e aumenta a propensão do condutor a correr riscos, elevando a probabilidade de acidentes automobilísticos. A combinação de álcool e direção faz mais de 10 mil vítimas por ano, segundo dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), baseado em dados do Ministério da Saúde.

BALADA RESPONSÁVEL