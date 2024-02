Goiás registra segunda morte por dengue neste ano

Uma segunda morte por dengue foi registrada em Goiás. A vítima é um homem de 33 anos, morador de Águas Lindas de Goiás. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a morte aconteceu no dia 18 de janeiro, em Formosa.

A primeira morte no estado em 2024 foi confirmada pela SES na última quinta-feira (01). A vítima também era um homem, de 31 anos, que morreu no dia 5 de janeiro, em Uruaçu. Segundo a secretaria, outros 30 óbitos estão sendo analisados, tendo entre as vítimas crianças e bebês.

Para enfrentar o Aedes Aegypti, o Estado instalou gabinetes de crises em pelo menos 50 cidades.