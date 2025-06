Goiás se mantém na liderança com virada em Chapecó

Uma virada espetacular do Goiás em cima da Chapecoense garantiu o time esmeraldino na liderança do campeonato brasileiro da série B. Na Arena Condá, Rafael Cavalheira abriu o marcador para a Chape ainda no primeiro tempo, mas o técnico Vagner Mancini fez alterações importantes na etapa final, deixando o Goiás muito ofensivo para buscar pelo menos o empate. Quando a derrota parecia consolidada, o atacante Pedrinho, que entrou muito bem na partida, sofreu uma penalidade máxima. Tadeu cobrou forte no canto direito do goleiro Rafael Santos, empatando a partida aos 40 minutos da etapa final.

O empate parecia ser o resultado final do jogo, mas no último lance da partida Rafael Gava levantou a bola na área para Anselmo Ramon marcar o gol da vitória. O Goiás começou o jogo melhor, teve duas oportunidades para abrir o marcador, mas a Chapecoense logo foi ao ataque, marcando o primeiro gol num vacilo da defesa esmeraldina. A equipe da Serrinha voltou melhor no segundo tempo, a Chape teve um jogador expulso aos 19 minutos do segundo tempo. Com as alterações processadas por Vagner Mancini, o Goiás passou a pressionar o adversário até conseguir a virada contra a Chapecoense. O Verdão da Serra terá nove dias livres até o próximo compromisso na Série B. O alviverde volta a campo no próximo dia 8 de julho para enfrentar o Criciúma na Serrinha. Jogo complicado, considerando que o Goiás sempre encontra dificuldades para vencer o Tigre catarinense.

Adson Batista “detona” o técnico

No calor do pós jogo, o presidente Adson Batista foi duro nas críticas ao técnico Fábio Batista, deixando claro que poderá demiti-lo caso não vença a partida da próxima quinta-feira contra o CRB no estádio Antônio Accioly. “Ele tem que entender que as críticas são construtivas. Nem vou fazer reunião com ele, como sempre faço. Precisa fazer uma reflexão, Fábio Matias desconstruiu o time no segundo tempo com alterações equivocadas”, finalizou Adson. Fábio Matias dirigiu o Atlético Goianiense pela sexta vez e o aproveitamento não é bom. O Dragão perdeu os dois clássicos regionais, foi derrotado pelo América MG. Venceu o Atlético Paranaense, o Volta Redonda e empatou com o Coritiba. Nesse momento, o treinador atleticano sofre forte pressão no Antônio Accioly.

No Vila Nova, a vitória chegou para acalmar a crise que havia se instalado depois de seis derrotas consecutivas. O time não fez uma grande partida, foi dominado no primeiro tempo pelo Atlético, mas segurou o empate até os minutos finais da partida quando num contra-ataque Bruno Xavier marcou o único gol da partida dando a vitória contra o Dragão Campineiro. Com 19 pontos ganhos, o Vila ocupa a 11ª colocação, um ponto a mais que o Atlético, o 12º colocado. No próximo domingo o Vila tem um jogo difícil no estádio da Fonte Luminosa contra a Ferroviária de Araraquara.

Luisinho Lopes, que poderia ser demitido caso fosse derrotado pelo Atlético, ganha fôlego no comando técnico do Vila. Segundo ele, “a vitória no clássico representa combustível novo para o Vila reagir na Série B”. O técnico vilanovense vinha de duas derrotas seguidas na competição. Para o técnico, o time ganha confiança e isso pode fazer a diferença nas próximas rodadas. Luisinho valoriza a evolução da equipe no segundo tempo. Ele admite que seu time teve dificuldades na etapa inicial, mas afirma que o Vila reagiu, ao contrário do que vinha acontecendo nas rodadas anteriores.

MOSAICO

+++ O centroavante Válter finalmente marcou seu primeiro gol pelo Tupy de Jussara, no empate em 2 a 2 contra o Rio Verde. O time de Jussara perdia o jogo por 2 a 1 quando Válter cobrou uma penalidade máxima empatando a partida.

+++ O Flamengo, maior esperança brasileira de conquistar o título da Copa do Mundo Clubes, foi goleado pelo Bayern de Munique por 4 a 2 e está fora da competição.

+++ O rubronegro carioca foi uma caricatura de time de futebol nos primeiros 10 minutos de jogo, levou dois gols em jogadas grotescas do sistema defensivo. Depois se recuperou na partida, mas a derrota foi inevitável.

+++ O Fluminense volta a campo hoje para enfrentar a Inter de Milão às 16 horas em Charlotte, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O time italiano leva ligeiro favoritismo para conseguir sua classificação.

+++ O Goiânia Esporte Clube continua sua sina de derrotas na Série D do campeonato brasileiro. Ontem foi goleado pela Aparecidense por 3 a 0, em jogo realizado no estádio Olímpico, no centro de Goiânia.

+++ Com a vitória sobre o Galo, a Aparecidense passa a liderar o Grupo A 5 com 22 pontos, enquanto o Goiânia é o lanterna, com apenas cinco pontos conquistados até o momento.

+++ Somente 5.150 torcedores compareceram ao OBA para prestigiar a vitória do Vila sobre o Atlético. Desconfiado depois de seis derrotas consecutivas, a torcida colorada preferiu ficar em casa no domingo.

