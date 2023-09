Goiás será piloto em sistema de fila única para cirurgias eletivas

O Ministério da Saúde escolheu Goiás para ser o projeto piloto na recém-criada Rede Nacional de Dados em Saúde. Com a parceria, o sistema fila única para a realização de cirurgias eletivas no Estado vai ser adotado em escala nacional.

Com o uso do Regnet Filas, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi possível a identificação e definição dos pacientes distribuídos nos 246 municípios goianos, de forma simples e eficiente, em parceria com os municípios, por meio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

Esse sistema fará parte da RNDS e está sendo avaliado, na parceria do MS com a SES, tanto o uso da ferramenta como o modelo adotado por Goiás para a organização das filas de cirurgias eletivas, a fim de que seja replicado nos demais estados.