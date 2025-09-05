Goiás Social certifica 225 estudantes em cursos de tecnologia e artes

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), certificou 225 estudantes em cursos de tecnologia e artes. Foram 120 novos formandos das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) e 105 concluintes dos cursos de Informática Básica, Manutenção e Montagem de Computadores e Celulares do programa Sukatech. A iniciativa fortalece a educação técnica e abre oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Educação técnica

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, destacou que cada certificado representa investimento em pessoas e oportunidades reais de transformação. Desde 2021, as Escolas do Futuro já certificaram mais de 19 mil alunos em 669 cursos, com previsão de mais 4.440 para 2025. Entre os 120 formandos do último semestre estão alunos de cursos em Ciência de Dados, Desenvolvimento Web e Mobile, Marketing e Mídias Sociais, Empresas Digitais, Artes Visuais, Ballet Clássico, Dança Contemporânea e Produção Cênica.

Os formandos ressaltaram a qualidade da formação. Gabriel Andrade, de 27 anos, integrante da primeira turma de Ciência de Dados em Valparaíso, destacou a gratuidade e a metodologia de ensino. Já Arthur Samir, do Ballet Clássico, afirmou que a formação o ajudou a se profissionalizar e agradeceu as oportunidades vividas no Basileu França.

Inclusão social

No Sukatech, 105 estudantes concluíram cursos de informática e manutenção de equipamentos. Durante a formatura, 81 computadores e 15 kits de monitores, teclados e mouses foram doados a 11 instituições sociais, educacionais e ambientais. A ação foi elogiada por representantes das entidades beneficiadas, como Carlos Alves de Oliveira, do Projeto Renova Futuro, que destacou a importância da iniciativa para a profissionalização de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A aluna Suayne Moreira, de 32 anos, formada em informática básica e empreendedorismo, contou que já aplica o conhecimento adquirido em seu novo trabalho como atendente em uma sorveteria.