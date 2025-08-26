Goiás Social certifica jovens do sistema socioeducativo em cursos de robótica e tecnologias avançadas

O Goiás Social, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), certificou os primeiros 22 jovens do sistema socioeducativo do estado no curso de introdução à robótica e outras tecnologias. Os alunos concluíram os módulos introdutório e intermediário do Programa Start, realizado no Centro de Atendimento Socioeducativo Regionalizado (Caser) de Itaberaí.

Foram certificados jovens com idades entre 14 e 18 anos, que participaram de 64 horas/aula com conteúdos de robótica, linguagens de programação, impressão 3D, drones, dispositivos de realidade virtual e aumentada e noções de inteligência artificial. O próximo módulo terá início em setembro, com foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas reais da comunidade local.

Para a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, a certificação reforça o compromisso do governo Ronaldo Caiado em oferecer as condições favoráveis para que os jovens tenham acesso a novas oportunidades e possam construir um futuro diferente. “É por meio da educação, da capacitação, que podemos abrir oportunidades e transformar uma história que poderia ser marcada pela criminalidade e pelos erros do passado em um caminho de superação, reintegração e conquistas.”

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto explica que o objetivo do programa é proporcionar conhecimento tecnológico e despertar nos socioeducandos o interesse por carreiras ligadas à inovação. “O curso garante conhecimentos básicos de tecnologia, de programação, de robótica e de inteligência artificial. Isso significa que os jovens que estão no socioeducativo atualmente já iniciam uma trajetória que pode ser bem positiva para suas vidas.”

Parceria

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), Wellington Matos comenta que a oferta destes cursos é um complemento às várias opções já oferecidas pelas parcerias firmadas entre o Goiás Social e a Seds, responsável pelo Socioeducativo de Goiás. “Por meio dos cursos de parceiros como os Colégios Tecnológicos, da Secretaria da Retomada e o Sistema S, já proporcionamos uma série de opções de aprendizado e estímulo ao empreendedorismo. As capacitações do Programa Start reforçam a rede de possibilidades de oportunidade de um futuro promissor a estes jovens.”

Para o diretor regional da Fundação de Assistência ao Menor Inhumense (Fami) Itaberaí, Ronnie Pessoni, a parceria com o Governo de Goiás traz uma nova perspectiva para os socioeducandos. “Estamos aqui buscando proporcionar ao adolescente a possibilidade de uma vida nova, de um mundo diferente. E a parceria com o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é base consolidada deste projeto de vida para esses adolescentes, privados de liberdade, dando a eles a oportunidade de descobrir seus dons, aprender novas tecnologias e, acima de tudo, observar que eles podem muito mais, eles podem crescer e usar o conhecimento adquirido quando já estiverem gozando da sua plena liberdade”, enfatiza.

O que é o Start

O Programa Start é uma iniciativa do Governo de Goiás, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG). É formado por uma rede de laboratórios de tecnologia educacional voltada à iniciação tecnológica de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco em crianças, adolescentes e jovens. Atualmente, conta com 24 laboratórios de robótica em 22 cidades do estado de Goiás.

Por meio do aprendizado de robótica, linguagens de programação, dispositivos de realidade virtual e aumentada, impressão 3D e inteligência artificial, os participantes desenvolvem soluções inovadoras e tecnológicas para desafios reais de suas comunidades.

