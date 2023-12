Goiás Social distribui mais de meio milhão de brinquedos

Menos de um mês após o início da distribuição de brinquedos do Natal do Bem para os municípios do interior do estado, o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), chegou à marca de mais de 525 mil presentes repassados às 246 prefeituras goianas.

Os gestores municipais retiram os brinquedos em Goiânia e organizam a distribuição nas cidades. Na capital e em algumas cidades, as entregas foram realizadas pessoalmente pelas equipes da OVG. Neste ano, carrinhos, bonecas, bolas de futebol e de vôlei e kits de panelinhas foram adquiridos com o objetivo de assegurar um fim de ano repleto de alegria e esperança para as crianças.

Na segunda colocação no ranking brasileiro de combate à pobreza, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, Goiás tem se destacado nacionalmente pelas iniciativas de combate às desproteções sociais ao longo de todo o ano, por meio das ações do Goiás Social. No Natal, essa atenção é dirigida, de modo especial, às crianças.

Distribuição no interior

Responsáveis por retirar os brinquedos na sede da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), em Goiânia, as prefeituras se encarregam de realizar eventos de Natal para a distribuição dos itens às crianças nos municípios. As retiradas seguiram um cronograma para que todos os 246 municípios goianos fossem contemplados com as doações.

Beneficiada pela distribuição dos presentes em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, Marina Almeida, 7 anos, ficou encantada com a boneca que recebeu. “Agora ela é minha filha, eu gostei demais. Todo ano eu peço presente pro Papai Noel, e todo ano ele traz aqui na praça da cidade. Minha mãe disse que ele se lembra do meu presente, porque eu me comporto e estudo direitinho”, disse a menina, animada com o presente.

Em Goiânia, Enzo Gabriel, de 6 anos, não escondeu a alegria por receber um caminhãozinho do tipo cegonha com vários carrinhos menores acoplados. “Nossa, eu nem acredito. Olha o tanto de carrinho que eu ganhei, vou brincar com todos os meus coleguinhas. Esse é o melhor Natal de todos”, afirmou o menino, eufórico.

“Eu me emociono com esses relatos, porque vejo em cada criança dessas a figura das minhas filhas. É por isso que nos dedicamos para que os brinquedos sejam os melhores possíveis para todos”, destaca Gracinha Caiado.