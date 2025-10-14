search
Goiás tem 2ª maior delegação nos Jogos Universitários Brasileiros

Com 272 atletas de 13 instituições, estado se destaca em Natal (RN) e mira sediar edição de 2026


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 14/10/2025 - 16:09

Esta é a segunda maior delegação da competição neste ano - foto: Divulgação
Esta é a segunda maior delegação da competição neste ano - foto: Divulgação

Goiás vem se destacando nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, realizados entre 5 e 18 de outubro em Natal (RN). Com 272 atletas competindo em 16 modalidades, o estado tem a segunda maior delegação do país e já acumula ótimos resultados, mostrando a força do esporte universitário goiano.

Os estudantes-atletas representam 13 instituições de ensino superior e já subiram ao pódio em diversas modalidades. Entre as conquistas estão:

  •  Xadrez masculino – UFG
  •  Handebol feminino – UNIRV
  •  Voleibol masculino – UNIRV
  •  Jiu-jítsu masculino – UNIVERSO
  •  Jiu-jítsu masculino – UEG

Segundo Lusimar Santos, presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário (FGDU), os JUBs vão além da disputa esportiva: “A competição promove um importante intercâmbio cultural entre estudantes de todo o país e contribui para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos atletas, fortalecendo valores como disciplina, trabalho em equipe e superação — dentro e fora das quadras.”

A FGDU contou com apoio do Governo de Goiás, que garantiu o transporte terrestre da delegação, estrutura do estande Casa Goiás e suporte à candidatura do estado para sediar os Jogos Universitários Brasileiros de 2026.

Com os bons resultados e a forte participação, Goiás reafirma seu potencial no esporte universitário e inspira novas gerações de atletas.

Pesquisa