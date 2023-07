Goiás tem mais de 30 mil quilombolas, revela Censo 2022

Dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relevaram que a população quilombola em Goiás ultrapassa 30 mil pessoas. Segundo a pesquisa, o município de Cavalcante é a terceira cidade com maior população de quilombolas no Brasil, chegando a 57%. No país, eles são 1.327.802, correspondendo a 0,65% da população brasileira. Esta é a primeira vez que o IBGE contabilizou a população quilombola.

De acordo com Censo 2022, há 1.696 municípios com população quilombola e 473.970 domicílios particulares permanentes com esses moradores. A região com maior quantidade é a Nordeste, com 905.415 quilombolas, correspondendo a 68,2% da população quilombola. Depois vem o Sudeste, com 182.305 pessoas e o Norte, com 166.069, ambas contabilizando 26,24% dessa população. As regiões Centro-Oeste e Sul reúnem 5,57% dos quilombolas, com 44.957 e 29.056 pessoas, respectivamente.

Em Goiás, iniciativas do Governo Estadual buscam mapear, reconhecer e incluir os integrantes à programas sociais, como o Aprendiz do Futuro, voltado para os jovens, e o Mães de Goiás, direcionado para a primeira infância. Além disso, a população quilombola conta com cursos de qualificação, repasse de recursos financeiros para incentivar o empreendedorismo, por meio do crédito social, e distribuição de absorventes, com o Dignidade Menstrual. “Não poderíamos ficar de braços cruzados. Ronaldo Caiado foi eleito para ser o governador de todos os 7,2 milhões de goianos e é por isso que ele trabalha todos os dias para acabar com as desigualdades regionais, para regionalizar a saúde e para que todos os benefícios sociais do governo cheguem a quem realmente mais precisa”, lembra Gracinha.