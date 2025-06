Goiás tem o segundo maior número de migrantes do país, aponta Censo 2022

Goiás teve o segundo maior crescimento populacional por migração entre 2017 e 2022, com 371.355 pessoas chegando de outros estados (imigrantes) e 184.528 saindo para morar em outros países (emigrantes). O saldo foi de 186.827 novos moradores, com taxa líquida de migração de 2,65%. Os dados são do Censo Demográfico 2022: Fecundidade e Migração, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O levantamento mostra que 19,2 milhões de brasileiros vivem hoje fora da região onde nasceram. O Nordeste concentra 10,4 milhões de migrantes, sendo que 6,8 milhões deles vivem no Sudeste. Já a Região Centro-Oeste tem o menor percentual de moradores nascidos na própria região: 73,4%.

O Distrito Federal teve o segundo maior saldo migratório negativo do país, perdendo quase 100 mil pessoas. Cerca de 48,5% dessas pessoas se mudaram para Goiás.

Destaques Nacionais

Santa Catarina teve o maior saldo migratório do Brasil, com 354.350 novos moradores (4,66% de crescimento populacional por migração). Depois aparecem Goiás, Minas Gerais (106.499), Mato Grosso (103.938) e Paraná (85.045). Por outro lado, o Rio de Janeiro teve a maior perda populacional: 165.360 pessoas deixaram o estado entre 2017 e 2022. São Paulo também teve, pela primeira vez, saldo migratório negativo (-89.578).

O Sul do país teve o maior ganho entre as regiões, com saldo de 362 mil pessoas. O Sudeste perdeu 121 mil moradores no período. Apesar do saldo negativo no Nordeste (-249 mil), a Paraíba teve resultado positivo pela primeira vez desde 1991, ganhando cerca de 31 mil novos residentes — a maioria vinda de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

O Censo ainda revelou que 29 milhões de pessoas vivem em estados diferentes de onde nasceram. São Paulo abriga 8,6 milhões dessas pessoas, mas também tem 2,9 milhões de paulistas morando fora. Bahia e Minas Gerais seguem como os estados com maior número de emigrantes históricos, com 3,4 e 3,5 milhões de pessoas, respectivamente.

O que são imigrantes e emigrantes?

Imigrantes são pessoas que chegam a um estado ou região para morar. Já emigrantes são aquelas que saem do local onde viviam para morar em outro lugar. O saldo migratório é a diferença entre quem chegou e quem saiu.