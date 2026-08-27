Goiatuba a um empate de uma vaga na Série C

Ao empatar na noite de ontem (quarta-feira) com o São José em Porto Alegre em 0 a 0, o Goiatuba leva para o estádio Divino Garcia Rosa a decisão da vaga por um lugar na série C de 2027. Na partida de volta, o “Azulão do Sul” precisa apenas de um empate para obter o acesso. O Goiatuba superou a pressão do “Zequinha”, como é carinhosamente chamado por seu torcedor, e saiu de campo com o placar em branco, como era o objetivo da equipe goiana na partida. Com o empate, a definição de uma das vagas para o acesso à série C em 2027 acontecerá na próxima quarta-feira (2 de setembro), em Goiatuba.

Pela Divisão de Acesso do campeonato goiano, o Rio Verde perdeu a segunda partida consecutiva e caiu para a terceira colocação na tabela de classificação. O Verdão do Sudoeste foi derrotado pelo Goiânia por 1 a 0, jogo realizado no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O único gol da partida foi marcado por Ygor, aos 42 minutos do primeiro tempo, numa falha do goleiro Clériston. Além de tirar o Rio Verde do G2 pela primeira vez na competição, o Goiânia encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer em casa. Enquanto o Rio Verde caiu para a terceira posição, o Goiânia sobe para a quinta colocação, com 12 pontos ganhos. O Bom Jesus é o líder da Divisão de Acesso, com 18 pontos conquistados, seguido pelo Goianésia com 17 pontos ganhos.

Clemente é regularizado – O goleador contratado junto ao Gama-DF para resolver o problema da falta de gols no Goiás, foi regularizado junto à CBF na tarde ontem (quarta-feira) e fica à disposição do técnico Mozart Santos para a partida de amanhã (sexta-feira) contra o São Bernardo no estádio Hailé Pinheiro. Enquanto Felipe Clemente pode aparecer como novidade na escalação do time que vai enfrentar o adversário pauista, Anselmo Ramon está fora da lista de jogadores relacionados para esta partida. O atacante saiu da partida contra o Cuiabá sentindo uma lesão muscular, e desfalca o Goiás neste compromisso.

Na partida contrta o São Bernardo, o goleiro Tadeu vai completar a marca de 400 jogos defendendo as cores do Goiás. O ídolo esmeraldino, de 34 anos, voltou ao time titular depois de se recuperar de uma fratura na tíbia e ficar cerca de noventa dias em tratamento. Desde quando foi contratado pelo Goiás, Tadeu conquistou o carinho do torcedor esmeraldino e se tornou titular absoluto no gol da equipe alviverde. Foram raras as ausências, algumas vezes por opção do treinador e também por causa de uma lesão no braço em 2023. Com 400 jogos com a camisa do Goiás, Tadeu já superou nomes como

Amaral (373 jogos), Josué (386) e Araújo (391). Eranando, que vestiu a camisa do Goiás em 405 oportunidades, em breve também será superado por Tadeu. O ex-goleiro Harlei é o jogador que mais jogou pelo time esmeraldino, vestindo o manto alviverde em 831 jogos.

Próximos jogos – O Goiás volta a campo amanhã para enfrentar o São Bernardo no estádio da Serrinha, jogo marcado para as 19:30 hs. Para esta partida, a grande novidade será a presença do atacante Felipe Clemente, contratado junto ao Gama-DF e regulrizado no Boletim da CBF. No domingo, o Atlético enfrenta o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 16h. O Dragão vai para este compromisso como favorito, uma vez que o time catarinense não faz boa campanha na competição. Encerrando a participação dos clubes goianienses na rodada da série B, o Vila recebe o Ceará, às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com chances de se aproximar ainda mais de Juventude e Criciúma, líder e vice-líder da competição.

CURTAS

* O torcedor do Vila vive momentos de oscilação de suas emoções neste momento da série B. Às vezes, a euforia pela excelente campanha realizada até aqui, outras vezes, o fantasma dos fracassos dos últimos anos, quando o time perdeu forças nas rodadas finais do campeonato.

* O diretor de futebol Michel Alves, em entrevista concedida à Radio Bandeirantes, disse que no Goiás ele é um bombeiro, apagando incêndios que vão muito além de suas responsabilidades como diretor de futebol do clube.

* Michel está presente nos momentos de crise, administrando a insatisfação de atletas e funcionários, por causa do atraso no pagamento de salários, situações que deveriam ser resolvidas por outros diretores.

* Em momentos de dificuldades, os dirigentes desaparecem, mas Michel Alves não abandona o barco, evitando que a descrença e o desânimo tomem conta da agremiação, principalmente dos jogadores.

* Acabou o encanto do Esporte Clube Rio Verde na Divisão de Acesso? Depois de liderar a competição de forma invicta, o time do sudoeste perdeu dois jogos seguidos e deixou a liderança nas mãos do Bom Jesus.

* Gustavo Coutinho, que saiu contundido na partida contra o Botafogo-SP, não será preocupação para o técnico Roger Silva no jogo contra o Avaí em Florianópolis. Foi constatada uma fadiga muscular, que não vai tirá-lo do próximo compromisso do Dragão.