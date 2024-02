Governo apresenta estratégias de combate à dengue e pede apoio do Ministério da Saúde aos municípios

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Estado da Saúde, Rasivel dos Reis, apresentaram nesta quarta-feira, 7, à ministra da Saúde, Nísia Trindade, as estratégias do Estado no combate à epidemia da dengue e chikungunya. A reunião, que teve a participação também da superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, foi feita por videoconferência, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Único governador médico do país, Caiado detalhou a instalação dos gabinetes de crise, que serão levados para os 246 municípios goianos. Ele também pediu ao Ministério da Saúde recursos financeiros para a realização de exames laboratoriais pelas prefeituras. Pedido acatado pela ministra.

A resposta do Governo de Goiás ao cenário foi considerada rápida, com apoio a todas as cidades. Pontos de monitoramento epidemiológico já estão instalados em 40 municípios. “Temos que envolver os esforços e o compromisso de todos os entes, além da população, para evitar casos graves e mortes pela dengue. São situações que podem ser completamente evitáveis com medidas simples como a limpeza de locais que sejam propícios para a proliferação do mosquito”, afirmou o governador. Ele acrescentou que a verba solicitada à ministra será utilizada para que todos os municípios consigam fazer os exames.

O secretário da Saúde explicou a importância desse procedimento, que garante avaliação e tratamento adequados. “Para este manejo clínico precisamos apoiar os municípios, pois percebemos que muitos possuem cotas para realizar os exames, sem os quais é muito difícil fazer a hidratação adequada”, disse. Rasivel dos Reis acrescentou que essas medidas podem evitar agravamento do estado de saúde do paciente, reduzindo as internações.

O governador também externou a preocupação em relação à quantidade de óbitos registrados em Goiás. Em 2024 foram quatro óbitos de pacientes jovens, na faixa etária de 30, 34 anos, e uma adolescente de 16 anos. Essa gravidade tem aumentado com o crescimento de casos do sorotipo 2 da dengue, que tem circulando no estado.