Governo autua 19 estabelecimentos em operação para combater falsificação de bebidas

O Governo de Goiás, por meio das secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP-GO) e da Saúde (SES-GO), autuou 19 estabelecimentos entre os dias 2 e 4 de outubro, durante a operação integrada de fiscalização e combate à falsificação de bebidas, em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. A medida determinada pelo governador Ronaldo Caiado tem o objetivo verificar a procedência dos produtos, inspecionar bares e distribuidoras de bebidas, coibir práticas criminosas e, principalmente, proteger a saúde da população. A iniciativa tem caráter preventivo e ocorre após episódios registrados em outros estados, onde a contaminação por metanol em bebidas falsificadas resultou em mortes e internações.

A Força-Tarefa Integrada Metanol segue em andamento e já fiscalizou 30 estabelecimentos comerciais; recolheu 1.087 bebidas por apresentarem irregularidades, como vencimento, falta de registro ou ausência de selo do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA); e coletou 34 amostras para análise laboratorial. Foram também registrados 30 procedimentos policiais e 82 perícias requisitadas. Outros itens apreendidos incluem 166 maços de cigarros sem registro, 6 cigarros eletrônicos de venda proibida, 49 alimentos vencidos e 33 caixas de fogos de artifício.

O Procon Goiás emitiu cinco advertências. Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia para os devidos procedimentos legais. As ações contam com a atuação conjunta de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Procon Goiás, Vigilância Sanitária Estadual e Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), entre outros órgãos parceiros.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, afirmou que a força-tarefa continua. “Houve determinação do governador Ronaldo Caiado, de que esta operação fosse contínua. Fizemos uma reunião hoje, aqui na Secretaria de Saúde, vamos continuar com a ação em Goiânia e estender para cidades estratégicas, com as forças locais, em cidades de grande e médio porte populacional”, disse. O planejamento estratégico prevê a continuidade da força-tarefa para esta quarta-feira (8/10), em bares, restaurantes e boates.

Casos suspeitos

Goiás possui, até o momento, 5 notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo que dois já foram descartados: de Bom Jesus e Senador Canedo. Os três casos que seguem em investigação são de Itapaci (paciente está internada em Uruaçu), Formosa e Padre Bernado.

O secretário da Saúde, Rasível Santos, destacou que todos os casos suspeitos estão recebendo acompanhamento especializado pelas equipes da secretaria. “Estamos monitorando de forma contínua a evolução dos pacientes e trabalhando para garantir a recuperação completa de cada um deles. Em alguns casos, ainda aguardamos o resultado dos exames laboratoriais para confirmar ou descartar a contaminação por metanol”, explicou.

Rasível também ressaltou que o Estado já dispõe do antídoto necessário para o tratamento de possíveis intoxicações, recebido do Hospital das Clínicas, e que as notificações foram encaminhadas ao Ministério da Saúde, com o objetivo de assegurar uma reserva técnica de ampolas para uso emergencial.