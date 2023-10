Governo convoca população para o Dia D da Campanha Estadual de Multivacinação

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), convoca a população para o Dia D da Campanha Estadual de Multivacinação 2023, que ocorre hoje. Ao longo do dia, das 8h e 17h, mais de 970 salas de imunização no estado estarão abertas para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, são 17 vacinas disponíveis, que protegem contra mais de 30 doenças. Em Goiás, o público-alvo é de 1.517.677 de crianças e adolescentes.

“Como são muitas vacinas, com doses diferentes, em períodos diferentes, a orientação é que esse pai leve a criança ou adolescente ao posto de vacinação. Lá vai ser verificado se precisa ou não, se tem alguma vacina atrasada, para poder atualizar”, afirmou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim, que ainda lembrou a importância da imunização para garantir que doenças como a poliomielite (paralisia infantil), já erradicada no Brasil, não tenha risco de retornar. Hoje, a cobertura vacinal para esse imunizante é de apenas 73%, abaixo da meta do Ministério da Saúde de 95%.

A abertura do Dia D contará com a presença do Zé Gotinha, símbolo nacional da imunização, bem como da equipe técnica da SES, no Centro Municipal de Vacinação (CMV) da capital, no Setor Pedro Ludovico. A Campanha de Multivacinação, que começou no último dia 30 de setembro, segue até 14 de outubro. “A gente espera, no final dessa campanha, alcançar a cobertura vacinal necessária para cada uma dessas vacinas. Carteira de vacinação atualizada significa crianças e adolescentes protegidos”, reforçou a superintendente da SES.

O Estado tem realizado uma série de ações para tentar reverter as baixas coberturas vacinais. No final do último mês o governador Ronaldo Caiado lançou na capital o Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais. Batizado de “Vacina Mais, Goiás”, que estabelece uma série de estratégias voltadas para a melhoria dos índices de imunização no estado. A iniciativa está em sintonia com o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, projeto iniciado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) ao qual o Governo de Goiás também aderiu.

Outras ações

Além do Dia D, a Secretaria de Estado da Saúde irá realizar, neste domingo (08/10), uma ação no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, entre 8h e 17h, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. No local, além do Zé Gotinha, estará disponível a van da vacinação, com as vacinas que constam na Campanha de Multivacinação. O objetivo é auxiliar os pais e responsáveis que não possam levar os filhos para se imunizarem durante a semana ou no sábado.

Já na segunda-feira, 9, a SES recebe, em Goiás, a visita do diretor do Programa Nacional de Imunização, Éder Gatti. A comitiva do PNI irá visitar a Unidade de Saúde da Família (USF) Riviera, no Jardim Brasil, na capital, às 11h. Na ocasião, será apresentado à imprensa um balanço parcial da Campanha Estadual de Multivacinação 2023. Mais tarde, às 14h30, o diretor do PNI irá conhecer a Rede de Frio Estadual com a equipe da Vigilância em Saúde e da Gerência de Imunização da SES e às 16h, a comitiva visita o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais no Hospital Estadual da Mulher (Hemu).

A pasta também fechou parceria com os clubes goianos para a realização de ações durante as próximas partidas de futebol com incentivo à vacinação. A iniciativa, que contará com o apoio do Zé Gotinha, começou nesta sexta-feira, 6, no jogo entre Atlético Goianiense e Ituano, pelo Campeonato Brasileiro Série B e será retomada neste sábado, às 16h, na partida entre Goiás e Bahia, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. A ação ocorre também na próxima quarta-feira (11/10), no jogo entre Vila Nova e Botafogo-SP, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), no Setor Leste Universitário, pela série B do Brasileirão.