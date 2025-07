Governo de Goiás abre 202 vagas em cursos técnicos EaD das Escolas do Futuro

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos na modalidade Educação a Distância (EaD) das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs). Ao todo, são 202 vagas disponíveis em quatro cidades: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto de 2025, pelo site oficial: efg.org.br/editaiscursos. No portal, os candidatos também encontram os editais completos, com informações sobre processo seletivo, pré-requisitos e datas importantes.

Os cursos são voltados para pessoas com 18 anos ou mais, que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio, ou que já tenham concluído essa etapa. A seleção dos candidatos será feita com base na média global das notas do último ano cursado do Ensino Médio, ou com a nota do Enem ou do Encceja.

As oportunidades são para cursos de qualificação nas áreas de:

Marketing e Mídias Sociais

Desenvolvimento Web Mobile

Empresas Digitais

Formato das aulas

Mesmo sendo oferecidos na modalidade EaD, os cursos exigem que 20% da carga horária seja realizada presencialmente nas unidades das Escolas do Futuro. A maior parte das aulas acontecerá em ambiente virtual, com estrutura digital moderna e acompanhamento técnico.

Mais da metade das vagas é destinada preferencialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso do Governo de Goiás com inclusão e acesso à formação profissional de qualidade.

O resultado preliminar será divulgado no dia 13 de agosto, e o início das aulas está previsto para a primeira semana de setembro.

Cursos e unidades ofertantes

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Curso: Marketing e Mídias Sociais – 66 vagas

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Curso: Marketing e Mídias Sociais – 66 vagas

EFG Raul Brandão de Castro – Mineiros

Curso: Empresas Digitais – 35 vagas

EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Curso: Desenvolvimento Web Mobile – 35 vagas

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades de ensino profissionalizante criadas pelo Governo de Goiás e atualmente geridas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG). Desde sua criação, as EFGs têm sido referência em formação tecnológica e inserção no mercado de trabalho.