Governo de Goiás abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional

Estão abertas as inscrições para os primeiros cursos da Escola da Juventude, que vai oferecer qualificação e capacitação gratuita com foco no empreendedorismo para jovens de 16 a 29 anos. As aulas serão ministradas nas modalidades presencial e on-line pelas equipes dos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) e Escolas do Futuro, em 18 municípios goianos.

Estão disponíveis sete opções de cursos, sendo um de qualificação profissional e empreendedorismo e seis de capacitação: pilotagem de drone, design de anúncios para mídias, manutenção de tela de celular, confeiteiro, barbeiro e escovista. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site escoladajuventude.go.gov.br , escolhendo em que local desejam estudar.

“O jovem vai se preparar para empreender e, ao mesmo tempo, contribuir com a geração de empregos, renda e do desenvolvimento de Goiás”, explica o secretário de desenvolvimento social Wellington Matos. A iniciativa envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Seds), Retomada (SER) e Desenvolvimento e Inovação (Sedi).

Apoio

Os 50 melhores trabalhos de conclusão de curso da Escola da Juventude serão contemplados com uma consultoria gratuita do Sebrae-GO. Por meio dela, os participantes terão acesso a um programa de aprendizagem contínua e orientação para o desenvolvimento da cultura empreendedora. A seleção será feita por uma comissão formada por membros das secretarias que compõem a Escola da Juventude. Jovens em situação de vulnerabilidade poderão ainda receber até R$ 5 mil para investir no próprio negócio, por meio do programa Crédito Social.