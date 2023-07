Governo de Goiás abre processo seletivo para o Aprendiz do Futuro

A Secretaria de Desenvolvimento Social abriu as inscrições para o processo seletivo do cadastro de reserva do programa Aprendiz do Futuro. Podem se inscrever adolescentes que completem 14 anos em 2023 até menores de 16 anos, que estejam em vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no Cadastro Único, sejam estudantes de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular e com renda familiar de até dois salários mínimos.

As inscrições são feitas por meio do site do programa. Os interessados têm até 25 de agosto para efetivar a inscrição.

Os selecionados receberão salário de R$ 619,99, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale-transporte. O processo seletivo terá cota de 5% a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade. O resultado será divulgado no site da Seds e nas redes sociais da secretaria.