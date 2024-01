Governo de Goiás abre seleção para instrutores de cursos do Pronatec

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti), está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para instrutores dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Os contratos são por prazo indeterminado.

São 33 vagas distribuídas entre seis municípios goianos: Anápolis, Águas Lindas, Catalão, Goiás, Itumbiara e Porangatu. As inscrições podem ser realizadas pelo link: bit.ly/3Ogelr6. No ato da inscrição é necessário apresentar comprovante de escolaridade, comprovante de experiência profissional, comprovante de conhecimento em informática, além dos documentos pessoais.

Os instrutores são para os cursos de Agente de Limpeza e Conservação, Assistente Administrativo, Auxiliar de Agropecuária, Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, Mecânico de Automóveis Leves, Microempreendedor Individual, Montador e Reparador de Computadores, Operador de Empilhadeira, Operador de Processamento de Grãos e Cereais, Cuidador de Idosos, Assistente de Recursos Humanos, Depilador e Operador de Caixa.

A primeira etapa do processo seletivo acontece no dia 2 de fevereiro com a análise dos documentos enviados pelos inscritos. A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, acontece no dia 5 de fevereiro com a realização de uma aula teste. O processo seletivo será realizado em formato remoto por meio do Google Meet.

Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem nota superior a 7,0. O edital completo e os documentos necessários para inscrição estão disponíveis no site e www.inovacao.go.gov.br.