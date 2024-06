Governo de Goiás amplia ações em apoio à Romaria de Trindade

O Governo de Goiás amplia serviços de apoio à Romaria de Trindade, com ações que vão desde o aprimoramento do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) até operações relacionadas à segurança e instalação de painéis informativos ao longo do trajeto. A festividade religiosa tem início nesta sexta-feira (28/06) e segue até o dia 7 de julho. A expectativa é receber mais de 3 milhões de fiéis.

Por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Governo do Estado preparou mais uma vez o CAR de Trindade para funcionar 24 horas por dia até o final da Romaria. A estrutura está instalada no KM 10 da GO-060, a Rodovia da Fé. Entre os serviços oferecidos no local estão lanches, espaços de descanso, capela para orações, banheiros, telão com transmissão das celebrações da Basílica, atendimentos de primeiros-socorros, massagens, ambulância de plantão e cuidados de saúde, como aferição de pressão arterial.

A estimativa é que mais de 400 mil fiéis sejam atendidos no CAR durante os 10 dias da Romaria. O novo espaço tem conexão wi-fi gratuita e um número maior de banheiros. A melhoria é consequência de uma avaliação das necessidades dos romeiros que passam pelo CAR, buscando a segurança e bem-estar.

O Centro de Apoio ao Romeiro conta com parceiros da iniciativa privada, órgãos governamentais, além de voluntários e beneficiários do ProBem. A Romaria de Trindade tem a parceria da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), do Goiás Social, Goiás Turismo, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio da Lei Goyazes.

Saúde

Durante a festa, o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin) está à disposição para o atendimento a romeiros, com o pronto-socorro funcionando 24 horas por dia. Caso seja necessário, o paciente poderá ser encaminhado para outras unidades com a especialidade necessária. Além disso, serviços de saúde serão oferecidos no CAR e em tendas médicas da Prefeitura de Trindade espalhadas pela cidade.

O trajeto até a capital da fé ganhou uma novidade para este ano. Foram instalados 35 painéis informativos, por meio da Goiás Turismo, sobre a história da festa, curiosidades em memória dos missionários e monumentos religiosos locais. Com investimento de quase R$ 300 mil, o conteúdo das placas foi elaborado em parceria com o Santuário do Divino Pai Eterno e a Associação Filhos do Pai Eterno.

Por meio da Goinfra, foram realizadas diversas ações, como a revitalização da sinalização horizontal do quilômetro 0 ao 16 na GO-060, restauração de placas, roçagem, implantação de faixa de pedestre e gradil para organizar o fluxo de pedestres na altura da obra do Viaduto Portal da Fé, na confluência das GOs 060 e 469, dentre outros serviços de manutenção. A Agência ainda iniciou o programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios, que visa a conservação asfáltica de vias municipais, definidas pela prefeitura por meio de convênio.

Segurança

Reforçando a segurança dos romeiros, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) irá intensificar o policiamento no período de 28 de junho a 14 de julho, durante toda a festa e uma semana após o término. A “Operação Romaria” é coordenada pelo 16º Comando Regional da PM e conta com atuação de mais de 200 equipes de unidades especializadas (Rotam, Bope, Graer, Giro, Choque, Bepe, Cavalaria, COD e Batalhões de Trânsito, Rural e Ambiental).

Além do Policiamento Rodoviário, que terá dois postos na GO-060, a Academia da PMGO contribuirá para o sucesso das operações com um efetivo superior a mil policiais. Com isso, o Governo de Goiás garante que os moradores, religiosos, trabalhadores e visitantes que participarem da Romaria de Trindade desfrutem de um ambiente seguro e protegido.

A Polícia Civil, por meio da 16ª DRP, executará a “Operação Romaria Segura 2024”, com três frentes de atuação: presença de agentes nos pontos de aglomeração de romeiros para atendimentos e registros de ocorrências; reforço na Central de Flagrante e Pronto Atendimento ao Cidadão de Trindade, visando maior agilidade nas conduções coercitivas levadas pelas demais forças policiais; ponto de apoio e coordenação, fixado na Delegacia Regional.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), por meio do 15º Batalhão Bombeiro Militar, com 800 militares atuando, preparou a “Operação Romaria do Divino Pai Eterno” com foco na intensificação das ações preventivas. As atividades incluirão posicionamentos estratégicos para prevenir aglomerações, além de prontidão para resgates, salvamentos e combate a incêndios. A corporação também realizará inspeções técnicas em estabelecimentos comerciais e pousadas ao longo da rodovia e na cidade, assegurando que todas as condições de segurança estejam adequadas para receber os mais de 3 milhões fiéis e turistas esperados no evento religioso.

Transporte público

Quem planeja ir a Trindade por transporte público pode contar com a linha 112 do Eixo Anhanguera, que liga a capital ao município por meio dos terminais Padre Pelágio e Trindade. Os ônibus percorrerão o trajeto 24 horas por dia, totalizando 1.520 viagens durante os 10 dias de festa. A medida tem como principal objetivo proporcionar mais qualidade aos usuários do serviço que vão participar da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno.