Governo de Goiás divulga resultado final do Programa de Melhoramento Genético Bovino

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), publicou nesta terça-feira (14/10) o resultado final do chamamento público do Programa de Melhoramento Genético Bovino para Agricultura Familiar. Com meta de aprovação de 250 produtores, o número de vagas foi integralmente atingido.

O programa tem como objetivo fortalecer a pecuária leiteira da agricultura familiar, promovendo a melhoria genética dos rebanhos e contribuindo para o aumento da produtividade e da renda no meio rural. O edital contou com 298 inscrições de pecuaristas de 31 municípios goianos.

Os municípios que tiveram inscrições são: Alto Paraíso de Goiás, Araguapaz, Bela Vista de Goiás, Cabeceiras, Caçu, Catalão, Cristianópolis, Edéia, Faina, Goiás, Guaraíta, Itaberaí, Itapuranga, Jataí, Jussara, Luziânia, Morrinhos, Orizona, Perolândia, Piracanjuba, Pirenópolis, Pontalina, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Verde, Sanclerlândia, Santo Antônio da Barra, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia, Três Ranchos e Vianópolis.

Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, a divulgação do resultado final marca o início de uma nova etapa no fortalecimento da pecuária familiar. “Com os produtores selecionados, o Governo de Goiás passa agora à fase prática do programa, levando assistência técnica e tecnologia ao campo. Nosso objetivo é garantir que a melhoria genética se traduza em mais produtividade, leite de melhor qualidade e renda para as famílias rurais”, afirma.

Ações de campo

Com a homologação do resultado final, a Seapa dará início às ações de campo do programa, incluindo o planejamento das visitas técnicas e o agendamento das avaliações reprodutivas junto aos produtores selecionados. As atividades serão executadas em conjunto com as equipes da Emater Goiás e com o apoio das prefeituras municipais, garantindo acompanhamento técnico e orientação continuada aos participantes.

A lista completa dos produtores aprovados está disponível na página institucional do Programa de Melhoramento Genético Bovino para Agricultura Familiar, no site da Seapa.