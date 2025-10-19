search
Governo de Goiás facilita acesso a medicamentos de alto custo com avisos pelo WhatsApp

Iniciativa moderniza comunicação com pacientes e torna o acompanhamento de processos mais ágil e transparente


Por Redação Tribuna do Planalto em 19/10/2025 - 09:28

Medicamentos medicamentos de alto custo com avisos pelo WhatsApp, Farmácia, Foto: Governo de Goiás
O sistema facilita a vida dos usuários, que não precisam fazer deslocamentos e nem contatos telefônicos para verificação de processos (Foto: Divulgação / SES)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) criou um sistema inovador para notificações dos usuários do Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (CEMAC/JB). As mensagens automáticas são enviadas via WhatsApp sempre que houver atualizações em etapas específicas do processo de solicitação de medicamentos no Sistema de Dispensação de Medicamentos Especiais (SDME).

A nova ferramenta elimina a necessidade de deslocamentos desnecessários ou contatos telefônicos para verificação do andamento dos processos. “A iniciativa representa mais um avanço na digitalização dos serviços públicos, tornando o acompanhamento dos processos mais ágil, transparente e acessível para os pacientes que dependem de medicamentos de alto custo”, avalia o secretário da SES, Rasível Santos.

As mensagens serão enviadas pelo número oficial (62) 3201-3797 e têm caráter meramente informativo, alertando os pacientes sobre movimentações em suas solicitações, com orientações para consultar detalhes no Portal Expresso através do link https://www.go.gov.br/expresso.

“Nosso intuito é aprimorar a comunicação com os pacientes, oferecendo praticidade e transparência. Com esse recurso, o cidadão é informado de forma rápida sobre movimentações no seu processo, podendo acompanhar tudo on-line”, destaca a diretora geral do CEMAC Juarez Barbosa, Viviane de Cássia Troncha.

Sistema seguro
As mensagens seguem um formato padronizado e genérico, garantindo uniformidade na comunicação. O conteúdo é automatizado e não requer resposta dos usuários. Um exemplo da mensagem recebida: “Sr.(a) MARIA, o Canal Saúde Goiás informa que houve uma atualização na sua solicitação de medicamento de alto custo junto ao CEMAC Juarez Barbosa. Por favor acesse o portal do SDME Expresso e visualize mais informações de atualização do status da sua solicitação.”

O novo recurso integra as ações de modernização e digitalização dos serviços oferecidos pelo Governo de Goiás consolidando o compromisso do estado com a inovação tecnológica aplicada à saúde pública. A iniciativa busca melhorar significativamente a experiência do usuário e garantir maior eficiência na gestão dos processos de dispensa de medicamentos.

Pesquisa