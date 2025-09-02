Governo de Goiás inicia oficinas gratuitas de artes

O Governo de Goiás iniciou, neste mês de setembro, oficinas gratuitas de artes na Escola de Artes Visuais (EAV), em Goiânia. As atividades são oferecidas pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) para jovens e adultos a partir de 16 anos, com o objetivo de ampliar o acesso à formação artística em áreas como colagem, desenho, bordado, tricô, escrita criativa e processos cênicos.

Primeiras oficinas

A primeira atividade será a Oficina de Colagem “Cola aqui!”, ministrada pela artista visual Jocy Júnior, nesta quarta-feira (3/9), das 9h às 18h, aberta ao público e sem necessidade de inscrição. A mesma proposta será repetida no dia 17, das 14h às 18h. No dia 4, às 18h, será realizada a oficina de desenho cartoon “Criando Personagens com Personalidade”, com Thomaz Petrilho.

Programação completa

Até o dia 25 de setembro, estão previstas outras formações, como oficinas de bordado, tricô, colagem em fotografia e colagem em processos cênicos, além do III Seminário de Corpo, Cultura e Consumo e do Grupo de Estudos “Arte em Transição”. A programação completa pode ser consultada no site da Secult (https://goias.gov.br/cultura/) e no Instagram @octomarques.secultgoias.

Programação

3 e 17 de setembro

Oficina de Colagem “Cola aqui!” – Jocy Júnior

4 de setembro | 18h às 21h

Oficina de Desenho Cartoon “Criando Personagens com Personalidade” – Thomaz Petrilho

6 de setembro | 9h às 12h

Oficina de Bordado em Fotografia – Laura Macedo

12 de setembro | 9h às 12h

III Seminário de Corpo, Cultura e Consumo (FIC/UFG)

13 de setembro | 9h às 12h

Grupo de Estudos “Arte em Transição” – Jocy Júnior

16 e 17 de setembro | 9h às 12h

Oficina de Tricô para Iniciantes – Helen Araújo e Sandra Barros

20 de setembro | 9h às 12h

Oficina de Colagem “Entre Letras & Imagens” – Morgana Ribeiro (Mogs)

24 e 25 de setembro | 18h15 às 21h

Oficina “Da Palavra à Imagem: A Colagem no Processo Cênico” – Ana Caldas Mariano

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected], após a data de abertura divulgada no Instagram, com envio de nome completo, atividade de interesse, e-mail e telefone. Para menores de idade, o pedido deve ser realizado pelos responsáveis. A seleção será por ordem de chegada das mensagens.

Informações: Secult

Banca organizadora do concurso na Assembleia Legislativa de Goiás é divulgada