Goiás intensifica luta contra aids durante Dezembro Vermelho

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), realiza a abertura da Campanha Nacional Dezembro Vermelho, nesta sexta-feira (01) – Dia Mundial de Luta conta a Aids – no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A data é celebrada no Brasil desde 1988, para intensificar as atividades do mês dedicado ao combate à HIV/aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). No local, serão realizadas testagens rápidas de HIV, sífilis, hepatite B e C, em servidores e visitantes do local. “As ações já ocorrem durante todo o ano, em vários lugares. Em dezembro, as ações se intensificam”, afirma a superintendente de Políticas Públicas e Atenção Integral à Saúde, Paula dos Santos Pereira.

De acordo com o boletim de ISTs da Secretaria, de 2018 até 2023, morreram no estado 1.718 pessoas pela doença – mais da metade são jovens do sexo masculino. No mesmo período, forma registradas 9.850 notificações de HIV, das quais cerca de 8 mil em homens de 20 a 49 anos. A SES-GO reforça a importância das testagens para garantir o acompanhamento dessas pessoas. “Quem faz o teste com regularidade e busca tratamento em tempo certo, ganha muito em qualidade de vida”, pontua a superintendente, ressaltando também a importância da prática de sexo seguro, com preservativos.

Os testes oferecidos nas ações da SES-GO são também realizados em Unidades Básicas de Saúde e nos 20 Centros de Testagens e Aconselhamento (CTAs) em Goiás. Após realizar o teste, se a pessoa necessitar de acompanhamento, é encaminhada a um dos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) em funcionamento no estado. Se no município não houver um CTA, a pessoa pode ser atendida nas unidades de saúde que realizam os testes, conforme explica a coordenadora de assistência às IST/Aids e Hepatites Virais, Polyanna Ribeiro Guerreiro.

Ela lembra que durante todo o mês, estão programadas ações de testagens e palestras sobre prevenção HIV e ISTs em vários locais já agendados, como empresas e algumas unidades hospitalares do estado. “O trabalho da secretaria estadual é a realização contínua de campanhas de prevenção, palestras, distribuição de materiais informativos e testagens extramuros, como forma de divulgação, prevenção e diagnóstico em todos os municípios goianos”, pontua.

Profilaxias pré e pós-exposição

Outras formas de prevenção ao HIV disponíveis em Goiás é a Profilaxia Pré-Exposição (Prep) à infecção pelo HIV, feita com uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus, reduzindo a probabilidade da infecção. Esse método é usado exclusivamente por pessoas não infectadas. Para o paciente ser elegível, são avaliados fatores como existência de múltiplos parceiros ou parceiras, uso inconstante ou não uso de preservativo nas relações sexuais.

Já a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao vírus do HIV, ISTs e hepatites virais consiste no uso de medicamentos antirretrovirais por pessoas já expostas a riscos, como violência sexual, relação sexual desprotegida (sem uso de camisinha ou com o seu rompimento) e acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou em contato direto com material biológico). A PEP deve ser iniciada entre 2 e 72 horas após logo após a exposição de risco e os antirretrovirais devem deve ser usados por 28 dias. O medicamento, emergencial, é oferecido em unidades de saúde 24 horas, como Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) ou Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Fonte: Secom