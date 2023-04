Governo de Goiás investe R$ 20 milhões em preservação culturais na cidade de Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), está investindo quase R$ 20 milhões na revitalização de prédios históricos e realização de eventos culturais na cidade de Goiás neste ano. Na próxima segunda-feira, 10, serão iniciadas as obras de restauração na Catedral de Sant’Ana, com aporte de R$ 3.057.153,52. As ações contemplam ainda revitalização de outros três templos religiosos e do Museu Palácio Conde dos Arcos, além da realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e das Cavalhadas.

Quatro templos religiosos históricos no município serão revitalizados por meio do projeto Fé, Religiosidade e Devoção. As obras na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Povoado de Areias, que tem o investimento de R$ 1.244.142,04, já começaram em setembro e devem ser finalizadas no primeiro semestre deste ano. Para este ano, ainda está previsto o início dos trabalhos na Paróquia São João Batista, no Arraial do Ferreiro, com investimento de R$ 1.030.256,66. Em 2024 será a vez da Igreja Santa Bárbara, que terá o aporte de R$ 2.054.602,23 para a realização das intervenções.

“Cuidar dos nossos edifícios históricos é preservar a cultura goiana. Estamos trabalhando com políticas públicas que abrangem a cultura como um todo, seja na preservação do patrimônio, memória e tradição, como também na parte de eventos, formação e festivais”, reforça a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Museu e eventos

Estão previstos também para este ano a revitalização do Museu Palácio Conde dos Arcos, com investimento de R$ 7 milhões, e a realização da 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que deve movimentar mais de R$ 4,4 milhões. Foram investidos, via Programa Goyazes, R$ 115 mil na Procissão do Fogaréu, realizada nesta semana na cidade. As Cavalhadas, que foram retomadas ano passado, também receberão recursos para a sua realização.