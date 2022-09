Governo de Goiás lança plataforma e curso específico de captação de recursos para projetos de ciência, tecnologia e inovação

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), lançou na terça-feira, 13, curso específico de elaboração de projetos e captação de recursos e, ainda, uma plataforma para que empreendedores e pesquisadores possam monitorar editais abertos das principais instituições brasileiras. O curso, intitulado De.Co.Lab, será oferecido pelas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pela administração das EFGs desde 2021.

O curso será oferecido nas modalidades on-line e presencial, no turno noturno; e terá duração de 40 horas, sendo 28 delas teóricas e 12 práticas. Os interessados poderão se inscrever, a partir desta quarta-feira, 14, no site efg.org.br.

De acordo com o superintendente de Capacitação e Formação Tecnológica da Sedi, José Teodoro Coelho, a iniciativa acompanha a crescente demanda por captação de recursos por meio de editais e tem como público-alvo empreendedores, professores dos Ensinos Fundamental, Médio, Técnico e Superior. “Todos com vínculos profissionais em Goiás”.

Plataforma

Durante o lançamento do curso, foi apresentada uma plataforma interativa, que está inserida no site da Sedi (www.desenvolvimento.go.gov.br), e lista as principais instituições do Brasil que apoiam projetos de ciência, tecnologia e inovação.

Atores de fomento como Finep, CNPq, Embrapii, Sebrae, Senai, entre outros, possuem chamadas públicas voltadas para uma gama de temas, como inteligência artificial, sustentabilidade, inovação, pesquisa e desenvolvimento, e que essas informações poderão ser acessadas por meio do Radar de Editais. Atualmente, estão disponíveis, para Goiás, recursos na ordem de R$ 2,9 bilhões.