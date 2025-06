Governo de Goiás lidera tratativas para viabilizar Anel Viário de Goiânia

Uma das obras de infraestrutura mais aguardadas da Região Metropolitana de Goiânia, o novo Anel Viário foi apresentado a gestores e lideranças políticas nesta terça-feira (24/6), durante reunião no Paço Municipal. A articulação, liderada pelo vice-governador Daniel Vilela junto ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pretende viabilizar a obra orçada em R$ 948 milhões, aliviando o tráfego intenso da BR-153 e impulsionando o desenvolvimento de cinco municípios goianos.

Segundo Daniel, a construção do Anel Viário é uma prioridade para o Estado e para toda a Região Metropolitana. “Mesmo sendo uma obra federal, o Governo de Goiás tem participação ativa nas etapas de licenciamento ambiental e aprovação de projetos, porque sabemos da urgência dessa solução para a mobilidade e o desenvolvimento de Goiás”, afirmou.

O traçado vai interligar os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Senador Canedo e Goianápolis, com previsão de construção de 10 pontes e 35 viadutos, além de 26 quilômetros de interligações com outras rodovias. Estimativas indicam que o fluxo de trânsito diário no local deve ultrapassar 21 mil veículos por dia, em até dez anos.

Oportunidade

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, reforçou a importância da obra devido à situação atual do tráfego na região, com congestionamentos diários e riscos para a segurança viária. “Essa rodovia (BR-153) já virou uma avenida dentro da cidade, com milhares de caminhões passando diariamente. Agora temos uma oportunidade real de resolver isso, com o envolvimento direto do vice-governador Daniel Vilela e da nossa bancada federal”, disse ele.

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela destacou a disposição dos municípios em colaborar com as desapropriações e os trâmites necessários. “Essa é uma obra que vai transformar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento econômico”, destacou. Já o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, José Délio, ressaltou que a demanda é antiga e envolve toda a região: “Depois de mais de 20 anos de espera, agora temos uma articulação forte e o apoio de todos os prefeitos e da bancada federal”, elogiou ele.

Relator setorial de infraestrutura no Orçamento da União, o deputado federal José Nelto falou do empenho da bancada goiana. “Já temos uma rubrica aberta no orçamento e estamos trabalhando para garantir os recursos necessários. Esse Anel Viário é fundamental para a logística, a segurança e o desenvolvimento da nossa Região Metropolitana de Goiânia”, disse. A expectativa é que a licitação aberta ainda este ano.

