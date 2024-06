Governo de Goiás promove ações preparatórias para o Enem durante mês de julho

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), vai disponibilizar, a partir de segunda-feira (1º/07), uma série de videoaulas com os principais temas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. O objetivo da iniciativa é incentivar os estudantes da rede estadual de Educação a aproveitarem o período de férias escolares para se prepararem para o exame que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro.

O ‘minicurso’ do Programa GoiásTec percorre quatro áreas de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas. O material aborda ainda possíveis temáticas para a Redação.

Cada aula terá duração de 50 minutos, com listas de atividades, reflexões e avaliações para que o estudante da 3ª série do Ensino Médio, ou aquele que realizará a prova como treineiro, possa aprofundar no processo de aprendizagem e até mesmo desenvolver um sistema de estudos em casa. O aluno também poderá interagir com os colegas por chat e grupos on-line, e compartilhar experiências, dúvidas e materiais de apoio entre eles.