Governo facilita condições para solicitar auxílio-doença

Solicitação para aumentar de 90 para 180 dias é feita de forma remota, sem precisar agendar perícia médica junto ao INSS.

Por Redação Tribuna do Planalto em 22/07/2023 - 09:11

Ação faz parte das medidas adotadas para acabar com as filas no Instituto. Foto: INSS