Governo paga mais de R$ 120 milhões em bônus para servidores

Mais de 29,8 mil professores da Educação pública estadual receberam o bônus por resultado concedido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O benefício corresponde a 105% do valor do rendimento mensal do profissional e foi pago na quinta-feira, 22, a todos os professores, efetivos e temporários, juntamente com os salários de dezembro.

Essa é apenas mais uma das iniciativas da atual gestão para valorizar os professores e servidores da rede estadual de ensino. No mês de junho deste ano, o Governo de Goiás pagou uma ajuda de custo aos profissionais da Educação. O valor foi calculado de forma proporcional aos meses trabalhados e à carga horária de cada servidor. O benefício foi de R$1.415,00 (para 20 horas), R$2.122,50 (para 30 horas) e R$2.830,00 (para 40 horas). No total, foram destinados cerca de R$120 milhões.

Os 17 mil servidores administrativos também serão contemplados pela medida, no pagamento de janeiro de 2023. Dessa forma, 47,7 mil profissionais da Educação serão atendidos, o que totaliza R$ 188,7 milhões em recursos. “Este é o reconhecimento ao trabalho de vocês, que oferecem uma Educação de qualidade aos mais de 500 mil alunos da rede estadual”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, durante o anúncio do bônus, no mês passado.

Os recursos destinados ao pagamento do bônus por resultado se somam a outros incentivos destinados aos profissionais durante toda a gestão do governador Ronaldo Caiado, de 2019 a 2022. No mesmo contexto de valorização profissional, também foram pagos aos trabalhadores da Educação estadual diversas promoções, auxílio aprimoramento e reajuste do piso salarial, entre outros.

Valorização

Para valorizar os professores e demais profissionais das escolas de tempo integral, o Governo de Goiás criou, no final de 2020, a Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI). Com o reajuste concedido em 2022, todos os servidores lotados nos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) recebem uma gratificação de R$225 a R$2,5 mil por mês, dependendo da função e da carga horária.

Pela primeira vez na história da Educação, o Governo de Goiás concedeu ajuda de custo aos servidores da pasta. A primeira foi paga em dezembro de 2020, com o investimento atingindo a marca de R$92,1 milhões. No final de 2021, houve repasse de R$120 milhões como incentivo à aquisição de equipamentos de tecnologia. Nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, os servidores da Educação receberam ainda, pela primeira vez, um bônus por resultados. O valor total destinado ao pagamento do benefício foi de R$161 milhões.

O pagamento das progressões horizontal e vertical foi mais uma das medidas da atual gestão para valorizar os profissionais da área. Na folha de julho de 2021, o benefício foi pago a 3.516 servidores, gerando um impacto mensal nos cofres estaduais de R$1.023.294,52. Em julho de 2022, uma nova lista de servidores trouxe novos nomes contemplados com o pagamento das progressões. Dessa vez, foram beneficiados 7.318 professores e servidores administrativos, com um impacto mensal de mais de R$1,3 milhão.