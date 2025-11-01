search
Cidades

Governo propõe CNH mais barata com curso gratuito

Nova formação de condutores oferece curso teórico online gratuito e quebra reserva de mercado das autoescolas; custo atual chega a R$ 5 mil


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/11/2025 - 09:34

CNH
Foto: Reprodução

O Governo Federal quer criar uma CNH mais barata e acessível para todos os brasileiros. A proposta inclui oferecer o curso teórico de forma gratuita, através de plataformas online do governo e instituições públicas, rompendo a obrigatoriedade exclusiva das autoescolas. O objetivo é reduzir significativamente os custos atuais, que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

A iniciativa busca combater a informalidade no trânsito, onde cerca de 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação. De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, a obrigatoriedade atual funciona como uma “reserva de mercado” que encarece o processo. A flexibilização permitirá que a sociedade se organize para oferecer outras formas de aprendizado.

A consulta pública sobre a CNH mais barata já recebeu mais de 62 mil contribuições de cidadãos de todas as regiões. O prazo para envio de sugestões segue aberto até 2 de novembro pelas plataformas Participa + Brasil. O Rio Grande do Sul, estado com a CNH mais cara do país (R$ 4.951,35), lidera as participações.

O projeto também traz outras simplificações importantes. Uma delas permite que o aprendizado e o exame prático sejam realizados em carros automáticos, eliminando a restrição atual aos veículos manuais. Dessa forma, o processo se torna mais inclusivo e adaptado às diferentes necessidades dos candidatos.

Embora as autoescolas deixem de ser obrigatórias, elas continuarão como opção para quem precisar de apoio adicional. A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) analisará todas as contribuições antes da aprovação final, visando modernizar o processo sem abrir mão da segurança e qualidade na formação dos condutores.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

MEGA SENA - (Foto: Marcello Casal)
Cidades

Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões; saiba como participar do concurso 2.935

01/11/2025
Leandro Vilela sanciona lei que garante gratificação a Agentes Comunitários de Saúde e supervisores
Cidades

Leandro Vilela sanciona lei que garante gratificação a Agentes Comunitários de Saúde e supervisores

31/10/2025
Semana Nacional da Conciliação tem até 90% de desconto em juros e multas de impostos
Cidades

Semana Nacional da Conciliação tem até 90% de desconto em juros e multas de impostos

31/10/2025
Onda Verde
Cidades

Onda Verde reduz tempo de percurso na Avenida 85 em 30%, informa prefeitura

30/10/2025
PF PIX Goiânia
Cidades

PF cumpre mandados em Goiânia por desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX

30/10/2025
CNH
Cidades

Governo propõe CNH mais barata com curso gratuito

01/11/2025
Ministério lança plataforma do Novembro Negro 2025
Poder

Ministério lança plataforma do Novembro Negro 2025

01/11/2025
MEGA SENA - (Foto: Marcello Casal)
Cidades

Mega-Sena acumula em R$ 34 milhões; saiba como participar do concurso 2.935

01/11/2025
Moraes Rio
Opinião

Quantas vidas a menos por um voto a mais?

01/11/2025
Pesquisa