Governo vai revisar dados dos cadastrados no Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que pretende revisar ao longo deste ano os dados das famílias cadastradas no Bolsa Família.

Segundo o governo, o objetivo é evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular e garantir que quem precisa tenha acesso. Atualmente, são mais de 7 milhões de famílias cadastradas no programa.

Além do Bolsa Família, o governo também tem revisado os dados do Cadastro Único (CadÚnico), considerado a principal porta de entrada para os programas sociais porque permite às famílias de baixa renda acessar, além do próprio Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo.