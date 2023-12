Gramado, Maragogi e Pernambuco são os destinos mais procurados

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou, nesta sexta-feira (22), pesquisa de passagens aéreas e terrestres para orientar o consumidor sobre os valores das passagens em virtude das festas de final de ano. O levantamento comparou preços no período compreendido entre 30/12/2023 (saída) e 10/01/2024 (volta).

O levantamento buscou por destinos turísticos mais procurados, como Gramado, acesso por Porto Alegre – Rio Grande do Sul; Maragogi, acesso por Maceió – Alagoas ou Recife – Pernambuco; e Porto de Galinhas, acesso por Recife – Pernambuco.

Foram pesquisados os voos mais econômicos nas três maiores empresas aéreas do país: Azul, Gol e Latam. Para viagens terrestres, foram pesquisados os preços das empresas Expresso Guanabara, Viação São Luiz, Real Expresso e Viação Catedral, saindo de Goiânia para Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

As maiores variações nas passagens aéreas estão entre 55,28% e 106,84%, com destaque para Vitória que varia de R$ 2.330,80 a R$ 4.821,11. A segunda maior variação está para a cidade de Fortaleza, que teve variação de 55,28%, podendo ser encontrada de R$ 3.140,26 a R$ 4.936,46.

As maiores variações nas passagens terrestres estão entre 50,11% e 56,95%, com destaque para Maceió que varia de R$ 1.033,98 a R$ 1.622,92. A segunda maior variação está para a cidade de Recife com variação de 50,11%, com valor da passagem de R$ 1.056,98 a R$ 1.586,65.

O Procon Goiânia orienta que os preços podem sofrer alterações após as datas da pesquisa. Nas passagens terrestres foram consideradas as quatro maiores empresas e as modalidades mais econômicas: semi-leito, convencional e executivo, exceto modalidade leito. Portanto, alguns preços se referem a uma só empresa, não ocorrendo o cálculo do percentual.