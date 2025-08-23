A cidade de Goiânia recebe, entre os dias 26 e 30 de agosto, a oitava edição da Mostra GiroDança, evento consolidado como um dos principais espaços de difusão da dança contemporânea em Goiás. Com o tema “Brasilidades”, a programação é gratuita e busca valorizar a diversidade cultural do país, dando destaque às produções artísticas locais.

Nesta etapa, a Mostra contará com espetáculos de companhias nacionais, apresentações escolares, oficinas e um encontro de coreógrafos. As atividades serão realizadas no Teatro Goiânia e no Allegro Centro de Dança, com estrutura acessível para pessoas com deficiência, tradução em Libras e assentos reservados para idosos.

A abertura acontece na terça-feira (26), às 19h30, com o grupo baiano Contemporânea Ensemble, que apresenta “A Arte de Isadora Duncan”. Na mesma noite, a anfitriã Giro8 Cia de Dança leva ao palco “Começaria Tudo Outra Vez”. Outras companhias confirmadas incluem a Cia de Teatro Alberto Maranhão (RN), a Cia de Danças de Diadema (SP) e os grupos goianos Giro8 e Nômades.

A Mostra Escola, que ocorre em paralelo às apresentações profissionais, reunirá cerca de 45 coreografias de estudantes, academias e grupos independentes selecionados por chamada pública. O objetivo é dar visibilidade a novos talentos e criar um espaço de troca entre amadores e profissionais.

No dia 30, a programação se volta para a formação. O Allegro Centro de Dança recebe oficinas de dança contemporânea, balé clássico, jazz, teatro e dança afro, todas gratuitas, mas com vagas limitadas a 25 participantes. No mesmo dia, às 15h30, acontece o Encontro de Coreógrafos, que pretende discutir processos criativos, gestão de companhias e políticas culturais para a dança.

Além desta edição, em janeiro de 2026 será realizada a Mostra Kids, no Parque Mutirama, com apresentações voltadas ao público infantil e familiar. A proposta é aproximar crianças da experiência artística em um espaço lúdico e acessível. Os ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla, e as inscrições para oficinas estão disponíveis pelo Instagram oficial do evento: @mostragirodanca.