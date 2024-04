Um grave acidente envolvendo dois caminhões, um deles cegonha, na manhã deste sábado (20), na BR-020, próximo a Alvorada do Norte, deixou pelo menos duas pessoas mortas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para prestar atendimento na ocorrência, duas pessoas no caminhão cegonha morreram presas às ferragens.

A PRF está no local orientando o trânsito. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Essa notícia está em atualização.