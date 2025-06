Greve no transporte é suspensa após audiência no TRT

Após mais de três horas de negociações mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), os representantes dos motoristas do transporte coletivo de Goiânia e os representantes das empresas que operam o sistema não chegaram a um acordo definitivo sobre o reajuste salarial da categoria e sobre a greve, aprovada em assembleia realizada no último domingo.

No entanto, as partes decidiram suspender a greve, que estava marcada para esta sexta-feira, 27 de junho, e agendaram uma nova rodada de negociação para a próxima segunda-feira, 30 de junho, às 14h30, no Centro de Negociação Coletiva do TRT-GO.

A audiência desta quinta-feira (26/6) foi conduzida pelo juiz auxiliar da Vice-Presidência, Rodrigo Dias, com a participação do procurador do Ministério Público do Trabalho Marcelo Ribeiro. A nova audiência contará com a presença da relatora do dissídio coletivo, desembargadora Iara Teixeira Rios.

Propostas

Durante a reunião, as partes apresentaram avanços nas propostas iniciais. O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana (Sindicoletivo) reduziu a reivindicação de reajuste salarial de 20% para 10%. Por outro lado, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) aumentou a proposta de reajuste de 5,36% (composta por 4,86% de inflação e 0,5% de ganho real) para 6%, elevando o ganho real para 1,14%.

As entidades sindicais se comprometeram a reavaliar internamente suas propostas. O SET informou que tentará melhorar o percentual ofertado, enquanto o Sindicoletivo avaliará a possibilidade de reduzir um pouco mais a reivindicação.

A audiência de conciliação na Justiça do Trabalho estava marcada para a quarta-feira (25), mas foi adiada a pedido do sindicato das empresas. Inicialmente, os motoristas pediam reajuste de 20% do salário dos trabalhadores mais uma correção de 25% do vale-alimentação.

