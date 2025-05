Grupo de pesquisa busca voluntários com pré-diabetes para participar de estudo clínico

O grupo de pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que está recrutando pessoas em risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 para participar de um estudo clínico do Ministério da Saúde realizado em todas as regiões do Brasil, vai estar presencialmente na sexta-feira (23/5), das 8h30 às 12h, no Araguaia Shopping, no Setor Central, em Goiânia.

No local, serão feitas pesagem, medição de pressão arterial, glicose capilar e dando orientações a quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre o próprio estado de saúde. A equipe vai aproveitar a proximidade com o público para falar do estudo Programa de Prevenção de Diabetes (Proven-dia) e captar voluntários que estejam pré-diabéticos para participar da pesquisa.

A nutricionista da Unidade de Hipertensão Arterial do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UHA-HC) Ana Paula Perillo afirma que esta atividade, intitulada “Ação em Saúde”, embora não esteja diretamente ligada ao Proven-dia, serve como chamariz para temas como o cuidado com a hipertensão arterial e a diabetes. Condições que algumas vezes são concomitantes em um mesmo paciente.

“Pela glicose capilar (técnica de aferição açúcar no sangue), é possível observar se a pessoa tem fatores de risco associados que podem nos levar a indicar a esse paciente a realização do exame de hemoglobina glicada, e, assim, fazer uma triagem mais bem feita”, observa Ana Paula.

Pesquisa com pré-diabéticos

A Unidade de Hipertensão Arterial (UHA) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), recruta pessoas em risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 para participar de um estudo clínico patrocinado pelo Ministério da Saúde (Proadi-SUS) e realizado em todas as regiões do Brasil.

O estudo está recrutando pessoas pré-diabéticas, ou seja, quando os níveis de glicose no sangue ainda não são suficientes para caracterizar o tipo 1 ou tipo 2 da doença.

Segundo Ana Paula, “a pré-diabetes é um sinal de alerta do corpo que é importante, pois é a única etapa do diabetes que ainda pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento de complicações, incluindo infarto, no entanto, 50% dos pacientes que tem pré-diagnóstico […] desenvolvem a doença.”

A nutricionista também menciona que a pesquisa Proven-dia atua com o objetivo de estruturar um programa de prevenção de diabetes com base na orientação de mudanças no estilo de vida dos pacientes utilizando materiais já desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e avaliando sua eficácia na melhora do quadro pré-diabético, evitando-se, assim, a progressão para o diabetes.

Os requisitos para participar do estudo clínico são:

Ter 18 anos ou mais;

Não ser diabético e não usar remédios para diabetes;

Ter sobrepeso ou obesidade grau 1 (IMC: 25,0 a 34,99);

Ter celular, tablet, notebook ou computador com acesso à internet;Nível da glicemia de jejum estar entre 100 e 125 mg/dl ou hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4%.

Os participantes do estudo receberão acompanhamento nutricional por três anos e dosagem de exames bioquímicos relacionados com o diabetes mellitus tipo 2. Além disso, é importante frisar que todos os participantes manterão seu tratamento médico habitual, sem haver interrupção durante o andamento da pesquisa.

A participação no estudo é voluntária, não haverá custos ao participante e os atendimentos ocorrerão na Unidade de Pesquisa Clínica do HC-UFG/Ebserh. Caso haja interesse em participar do estudo, entrar em contato através do e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (62) 9 9173-5862.

Este estudo é uma realização da Unidade de Hipertensão Arterial do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UHA-HC), Grupo de Pesquisa e Aprimoramento em Saúde e Nutrição (Gapsnut), Programa de Prevenção de Diabetes: estudo nacional (Proven-dia) e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).