Guarda Mirim de Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas

Estão abertas inscrições para alunos novatos para a Guarda Mirim de Aparecida de Goiânia. Podem se candidatar crianças e adolescentes com idade entre nove e 13 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Guarda Mirim na Rua Riviera com Rua Beira Rio, no Setor Nova Cidade. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, conforme ordem de chegada.

São disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para cada turno. O candidato deve estar frequentando a escola regularmente e residir em Aparecida de Goiânia. Posteriormente a inscrição será feita seleção dos aprovados para compor o quadro da Guarda Mirim.

Os selecionados irão participar de atividades de segunda a sexta-feira no contra turno escolar. O coordenador da Guarda Mirim é o inspetor Mizael.

“O projeto Guarda Mirim busca complementar a formação escolar tradicional com instruções de ordem unida, atividades de conscientização ambiental, cultural, noções de educação no trânsito além de práticas esportivas e recreativas. Visamos a valorização dos ideais de civismo e cidadania na formação de nossas crianças e adolescentes”, explica o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Weber Júnior.