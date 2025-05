Hecad confirma morte de Kiraz, uma das gêmeas siamesas separadas em Goiânia

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) confirmou, na manhã desta terça-feira (20/05), o falecimento de Kiraz, uma das gêmeas siamesas de 1 ano e seis meses submetidas à delicada cirurgia de separação no último dia 10, em Goiânia. A paciente estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o término do procedimento, recebendo cuidados intensivos de uma equipe médica e multiprofissional.

De acordo com a nota divulgada pelo hospital, Kiraz não resistiu às complicações do pós-operatório e foi a óbito às 11h30 desta terça-feira. “Apesar de todos os esforços clínicos e da dedicação da equipe assistencial, a paciente foi a óbito”, comunicou o Hecad. A unidade de saúde prestou solidariedade aos familiares e informou que a equipe multiprofissional segue prestando todo o acolhimento necessário à família.

A irmã, Aruna, permanece internada na UTI em estado grave, mas com evolução dentro do esperado para a fase atual do pós-operatório. Segundo o boletim médico, a paciente está sedada, em ventilação mecânica e sob dieta zero. Ela apresenta diurese espontânea e faz uso de drogas vasoativas para manter a estabilidade hemodinâmica.

O hospital destacou ainda que a equipe médica segue monitorando rigorosamente o quadro clínico de Aruna, garantindo todos os cuidados necessários para a recuperação.

A cirurgia de separação das gêmeas siamesas, realizada no dia 10 de maio, mobilizou dezenas de profissionais e durou mais de 20 horas. As meninas estavam internadas no Hecad desde o início do ano e vinham sendo acompanhadas de perto pela equipe coordenada pelo cirurgião pediátrico Dr. Zacharias Calil.