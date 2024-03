Hecad realiza cirurgia para separar dedos da mão de paciente com síndrome rara

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente realizou procedimento cirúrgico para tratamento de sindactilia complexa. Trata-se de uma cirurgia rara para a separação dos dedos da mão em uma paciente com Síndrome de Apert, que utilizou técnica europeia inédita no estado. Semelhante à condição mostrada no filme Extraordinário, a síndrome atinge uma a cada 100.000 crianças e é causada por uma mutação no gene responsável pelo desenvolvimento dos ossos, o que provoca anomalias craniofaciais e a fusão dos ossos dos dedos dos pés e das mãos.

O procedimento cirúrgico foi conduzido pela ortopedista Renata Pedra, que é a única especialista em cirurgia da mão pediátrica do Centro-Oeste. “Existia um alto grau de comprometimento dos ossos e do tecido mole das mãos. Por isso, foram seis horas de cirurgia, mas foi um sucesso. Fizemos enxertos de pele total nos espaços entre os dedos com pele retirada da virilha”, descreveu a profissional. Já a diretora-geral do Hecad, Mônica Costa, destacou que “esse tipo de cirurgia foi realizado poucas vezes em Goiás e estamos muito felizes em poder oferecer um tratamento tão complexo com toda a qualidade para transformar a vida dessas crianças”.

A mãe da pequena M.E.F., de 10 meses de idade, revelou que está ansiosa para segurar a mão da filha, que foi imobilizada e enfaixada para proteger os dedos. “Estávamos muito confiantes de que daria tudo certo e minha filha agora tem os dedinhos dela, para futuramente ter mais independência e autonomia. É muito bom ver que ela está sendo cuidada com todo o carinho”, afirmou Cássia Cintra.