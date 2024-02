HGG realiza 8° edição do Grito de Carnaval com o grupo Noys é Noys

A 8º edição do tradicional Grito de Carnaval do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG já tem data e horário marcado para acontecer. Para animar os pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade, o Grupo Noys é Noys celebra o mês carnavalesco com repertório recheado de marchinhas. Além do show, a festa conta com decoração especial e adereços divertidos que serão distribuídos aos presentes e prometem alegrar ainda mais a noite. A apresentação acontece na próxima terça-feira, dia 6 de fevereiro, a partir das 19 horas no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do hospital.

O vocalista do Grupo Noys é Noys, Xexéu, que participa do Grito de Carnaval desde sua primeira edição comenta que o objetivo da celebração é levar descontração para todos os presentes. Além disso, ressalta que a música tem uma vibração muito positiva na vida das pessoas. “Essa parceria é muito especial e de longa data. Em nosso repertório terá muito samba e marchinhas, bem no estilo Carnaval à moda antiga e claro que pincelado com algumas músicas mais recentes. Estamos animados e ansiosos para mais um ano.”

Sobre o Sarau do HGG

Lançado há dez anos, o Sarau do HGG foi o primeiro projeto de humanização implantado no hospital, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech, organização social responsável pela gestão da unidade. A iniciativa visa promover o bem-estar por meio da música, bem como estimular a cultura e a produção musical regional.