HGG realiza, em janeiro, o 50° transplante de fígado

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG realizou no dia 4 de janeiro, o 50° transplante de fígado, um marco para o Estado de Goiás. O Serviço de Transplante de Fígado do HGG foi habilitado pelo Ministério da Saúde em 2018 e é o único do Estado preparado para realizar esse tipo de transplante. O transplante de fígado é considerado um procedimento bastante complexo e chegar a marca de 50 procedimentos tem um significado especial para a medicina goiana e para o Sistema Único de Saúde – SUS no Estado.

“Hoje comemoramos a marca de 50 transplantes de fígado feitos em Goiás. Essa experiência teve início em julho de 2018, e desde então temos atendido aqui no HGG, em um ambulatório totalmente dedicado para o SUS. Nossos receptores são de Goiânia e de outras localidades do nosso Estado. Pacientes que precisam do transplante de fígado não tem um tratamento substitutivo, de forma que a doença terminal do fígado é letal em um curto espaço de tempo. A única esperança que se tem neste momento é a realização de um transplante”, destacou o chefe do Serviço de Transplantes Hepáticos do HGG, Claudemiro Quireze.

A paciente Luciana Castro Silva, de Rio Verde, tem 50 anos e sofre há 7 anos de Cirrose Biliar Primária, uma doença autoiumune e ficou muito feliz quando foi chamada para ser transplantada. “Esse é o maior presente que eu poderia ganhar nesse ano novo! Muita fé em Deus, porque tudo é Deus, sem ele não somos nada! E Deus tem feito grandes coisas pra mim e fez mais essa grande coisa. Eu só tenho a agradecer!”, contou a paciente emocionada.