HGG utiliza sorvete como suplementação alimentar para pacientes

Neste calor, nada melhor que um sorvete para refrescar! Pensando nisso, e no bem-estar de pacientes da unidade de saúde, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG lança uma importante ação para cuidados especiais dos pacientes: o uso do sorvete, que é oferecido para pacientes do Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo (Napp), do Serviço de Odontologia para pacientes Especiais (Sope), paciente internados na Unidade de Terapia Intensiva e também será uma opção para os futuros pacientes transplantados de medula óssea. Iniciativa também faz alusão ao Dia do Sorvete, celebrado no próximo sábado, 23 de setembro.

Conhecida como Crioterapia, a técnica usada no hospital é recomendada como uma forma de tratamento e prevenção de mucosites, xerostomias, lesões internas na boca, sangramento oral entre outros, que dificultam a alimentação dos pacientes. A mucosite, por exemplo, corresponde a uma condição inflamatória da mucosa oral ou gastrointestinal, que pode apresentar eritema, ulceração, hemorragia, edema e dor, impedindo a manutenção da dieta oral e sendo uma porta de infecção para esses pacientes. As lesões, além de muito dolorosas, são de difícil manejo clínico, e seu aparecimento pode limitar a duração ou potência do tratamento proposto ao paciente.

A nutricionista do HGG, Valéria de Souza, ressalta que as condições citadas anteriormente, além de impactar na qualidade de vida dos pacientes, geram também uma redução do valor energético da dieta aceita pelos pacientes, pois a dor no ato da mastigação causa baixa aceitação do alimento. “Com isso, o atendimento dos pacientes que apresentam tais debilidades, exige, portanto, o acompanhamento não somente nutricional, mas também o estabelecimento de alternativas alimentares para atenuar as dificuldades apresentadas pelo paciente na ingesta dos alimentos.” Ela destaca que umas das possibilidades de abordagem dietética é investir em novas preparações para incentivar o consumo de alimentos com referências positivas para o paciente, colaborando na ampliação de experiências alimentares.

“Nessa perspectiva, o serviço de Nutrição e Dietética do HGG propõe a Crioterapia, que provoca a vasoconstrição em virtude da ação direta do frio nos vasos sanguíneos, levando a um relaxamento muscular e analgesia no local afetado, associada ao uso de um suplemento especifico para cada paciente, proporcionando também a melhoria do estado nutricional. O sorvete é sempre mais saboroso e bem aceito do que um suplemento tomado de forma comum, num copinho. A palatabilidade dele muda para melhor.

A cirurgiã dentista do HGG, Camila de Freitas Silveira, conta que a ideia do serviço não é só de usar o gelo para prevenir mucosite. “Queremos aproveitar a alternativa que é muito boa e bem aceita pelos pacientes, auxiliando na suplementação alimentar, na hidratação e ganho nutricional. Para os futuros pacientes do transplante de medula durante a fase inicial, a crioterapia também auxilia na regulação da temperatura oral impedindo o efeito deletério às mucosas causado por algumas medicações. A utilização da Crioterapia tem se mostrado cada vez mais como uma medida eficaz para auxílio na alimentação de pacientes internados e debilitados, apresentando considerável redução da gravidade da mucosite, diminuição da dor e diminuição da utilização de analgésicos. Para os pacientes que necessitam passar por uma abordagem cirúrgica de cavidade oral, garantimos também a manutenção da via oral através da Crioterapia durante o pós operatório.”