Homem alcoolizado que fazia zigue-zague com carro de luxo é detido

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia deteve um homem, que não teve o nome revelado, fazendo zigue-zague pelas ruas do Setor Marista. Após denúncias, as equipes conseguiram localizar o condutor no Setor Oeste.

Durante a abordagem, a GCM constatou que ele não possuía CNH e, ao fazer o teste do bafômetro, teve como resultado 1.09 mg/L por ar expelido dos pulmões.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes.