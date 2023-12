Homem ameaça cliente em barbearia e morre em confronto

Em Pontalina, no sul do Estado, um homem morreu em confronto com a Polícia Militar, depois de ser filmado ameaçando um cliente de uma barbearia com uma faca. De acordo com os militares, a equipe tentou abordar o homem para saber o motivo das ameaças e foi recebida a tiros. Foi aí que o confronto aconteceu e o homem acabou morrendo.

O caso aconteceu na tarde de sábado (23). O homem entrou na barbearia e imobilizou um cliente que estava sentado, com um golpe no pescoço. Um vídeo feito por outros clientes mostra o homem gritando com a vítima, enquanto aponta uma faca.

Os militares relatam que o homem possuía uma série de antecedentes criminais por ameaças, homicídio e tentativa de homicídio. Já há um tempo, a polícia diz que recebia denúncias de que ele estava ameaçando as pessoas de morte, inclusive, mostrava armas e dizia que elas seriam as próximas.