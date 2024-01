Homem é preso em flagrante após perseguir mulher para estuprá-la

A Polícia Civil, por meio da 5ª DDP de Aparecida de Goiânia, em operação conjunta com a Polícia Militar, prendeu, em flagrante delito, na quarta-feira, 3, um homem de 51 anos pelo crime de estupro tentado contra uma mulher de 21 anos, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O investigado tentou atropelar a vítima com o objetivo de sequestrá-la para a prática de atos libidinosos.

Ao não conseguir seu intento, passou a segui-la de carro, ocasião em que proferiu expressões de cunho sexual, bem como passou a se masturbar ao contemplá-la. O delito ocorreu por volta das 9h do dia 2. O autor já foi investigado anteriormente por delitos semelhantes.

A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho do(a) delegado(a) de polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas que façam seu reconhecimento, além de novas provas.